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​На Херсонщині ЗСУ знищили російський "арктичний" ЗРК "Тор"

Система ППО окупантів була уражена біля села Челбурда в Олешківській громаді.

​На Херсонщині ЗСУ знищили російський "арктичний" ЗРК "Тор"
Фото: Скрінот відео

На Херсонщині артилерія Збройних Сил України уразила російський ЗРК Тор-М2ДТ.

Про це повідомляє Мілітарний.

Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це - перше підтверджене знищення рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.

Російський Тор-М2ДТ уразили воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

OSINT-дослідники з’ясували, що система ППО окупантів була уражена біля села Челбурда в Олешківській міській громаді. Нині ця територія знаходиться під тимчасовою окупацією російських загарбників.

Фото: mil.in.ua

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