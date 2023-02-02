Система ППО окупантів була уражена біля села Челбурда в Олешківській громаді.

На Херсонщині артилерія Збройних Сил України уразила російський ЗРК Тор-М2ДТ.

Про це повідомляє Мілітарний.

Аналітики з Ukraine Weapons Tracker стверджують, що це - перше підтверджене знищення рідкісної російської системи протиповітряної оборони, яка в першу чергу призначена для використання в арктичних умовах.

#Ukraine: The first confirmed destruction of an esoteric Russian air defense system- the 9A331MDT Tor-M2DT, intended for use in Arctic environments.



The SAM system was destroyed by the 406th Artillery Brigade along with a DT-30 carrier using M982 Excalibur guided projectiles. pic.twitter.com/JYItQ4yHBl — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 1, 2023

Російський Тор-М2ДТ уразили воїни 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

OSINT-дослідники з’ясували, що система ППО окупантів була уражена біля села Челбурда в Олешківській міській громаді. Нині ця територія знаходиться під тимчасовою окупацією російських загарбників.