Росія більше не є надійним експортером зброї, - британська розвідка

Ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер РФ ще й має дефіцит комплектуючих.

Росія більше не є надійним експортером зброї через війну в Україні та санкції.

Про це повідомляє британська розвідка.

“Роль Росії як надійного експортера зброї, схоже, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася. Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нововиробленої зброї власними силами в Україні, а не постачанню експортним партнерам”, - йдеться у звіті.

Зазначається, що дефіцит комплектуючих, ймовірно, вплине на виробництво техніки на експорт, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів, систем ППО.

Крім того, здатність Росії надавати послуги підтримки існуючих експортних контрактів, таких як забезпечення запасними частинами та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно порушено принаймні протягом наступних трьох-п’яти років.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель не виключає, що постачання Україні винищувачів все ж таки можуть бути зроблені, навіть незважаючи на нинішню стриману позицію низки західних країн, у тому числі Німеччини та США.