У Пентагоні не вірять, що Україна відвоює Крим найближчим часом, - Politico

Джерела видання зазначили, що наразі перемога України в наступі - поки що не гарантована.

У Пентагоні вважають, що Збройні сили України навряд чи зможуть відвоювати окупований росіянами Крим у найближчому майбутньому.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела в Міністерства оборони США.

Зазначається, що про це йшлося на засекреченому брифінгу для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США.

Наразі незрозуміло, що привело учасників брифінгу до таких висновків, наголошує видання. Але, за словами трьох осіб, як знають зміст зустрічі, Пентагон не вірить, що Україна "має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова".

Четверте джерело сказало, що брифінг "був більш двозначним, але суть залишилася незмінною: перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексованої території - не гарантована".

Серед учасників брифінгу були Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії, і генерал-лейтенант Дуглас Сімс, директор з питань операцій Об'єднаного штабу.

"Ми не будемо коментувати закриті брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетичні можливості або спекулювати на потенційних майбутніх операціях... З точки зору здатності України боротися і відвоювати свою суверенну територію, їхні чудові результати у відбитті російської агресії і постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе", - заявила прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що “анексований у 2014 році Крим уже ніколи не буде територією України”, а прибуття німецьких танків в Україну лише зблизить Росію з Китаєм. У МЗС України назвали ці заяви неприйнятними і нагадали, “через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави”.

Раніше видання The New York Times писало, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надати Україні зброю, щоб завдавати ударів по анексованому Росією Криму. Водночас, зазначалося, що Білий дім не вважає, що Україна зможе повернути Крим воєнним шляхом. Все ще існують побоювання, що такий крок може змусити Путіна відповісти ескалацією у відповідь.

Разом із тим, колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.