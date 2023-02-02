У четвер в Україні падатиме мокрий сніг

У четвер, 2 лютого в Україні буде хмарно, у західних областях помірний мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На решті території невеликий сніг, подекуди з дощем, у південних областях без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 2-7° тепла.

У Карпатах помірний сніг, місцями хуртовина; температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Київській області стовпчики термометрів у покажуть від 2° морозу до 3° тепла; у Києві – 1-3° тепла.