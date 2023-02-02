ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 2 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 2 людини, поранено 21 (оновлено)
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
ГоловнаСуспільствоЖиття

У четвер в Україні падатиме мокрий сніг

На дорогах місцями ожеледиця.

У четвер в Україні падатиме мокрий сніг
Фото: vn.20minut.ua

У четвер, 2 лютого в Україні буде хмарно, у західних областях помірний мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На решті території невеликий сніг, подекуди з дощем, у південних областях без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 2-7° тепла.

У Карпатах помірний сніг, місцями хуртовина; температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Київській області стовпчики термометрів у покажуть від 2° морозу до 3° тепла; у Києві – 1-3° тепла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також