Завтра сніжитиме на півдні та сході України

Удень з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

У неділю, 29 січня у південній частині та східних областях України падатиме невеликий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Удень з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на північному сході до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 2-7° тепла; в Карпатах впродовж доби 6-11° морозу.

У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.