Крім Залужного, американець заповів кілька мільйонів доларів двом українським університетам

Національний університет “Києво-Могилянська академія” та Український католицький університет (УКУ) у Львові отримали спадок американця українського походження Григорія Степанця — по два мільйони доларів. Раніше повідомлялось, що один мільйон доларів від Степанця успадкував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, які він передав на потреби армії.

Про несподіваний спадок двом університетам повідомляє “Детектор Медіа”.

“Для обох навчальних закладів така пожертва стала несподіванкою. Жодних контактів з цим благодійником українського походження за його життя університети не мали. Навіть про існування такої людини не знали, тому і були здивовані його наміром віддати частину власних грошей саме на потреби цих університетів”, — повідомила народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

У свою чергу, проректорка УКУ Наталія Климовська заявила журналістам, що в університеті довідалися про пожертву наприкінці 2022 року, коли УКУ написала юридична компанія, що займалася розпорядком спадку. За словами проректорки, спершу це сприйняли як жарт.

“Ми вдячні Григорієві Степанцю. Хочемо зв'язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в часі війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми”, — зазначила Климовська.

Наразі адміністрація УКУ формує пропозиції, як використати кошти. Їх згодом розгляне наглядова рада закладу.

Пресслужба Києво-Могилянської академії також підтвердила інформацію про дарування закладу двох мільйонів доларів. Юридична служба наразі займається питанням отримання коштів.

У коментарі для видання «Твоє місто» у пресслужбі академії також зазначили про плани запросити родину Григорія Степанця в університет.

Як відомо, ще 1 мільйон доларів отримав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він передав кошти на потреби української армії.

Григорій Степанець — уродженець Вінниці. Мав ступінь магістра з математики, хімії, а також ступінь кандидата наук з фізичної хімії. У 1989 році він переїхав до США, де працював у Microsoft розробником програмного забезпечення. Григорій Степанець помер 24 жовтня 2022 року. Після цього з'ясувалося, що чоловік пожертвував усі свої кошти.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула розповів, на що витратили зібрані спільно з активістом Сергієм Стерненком 352 млн гривень. Цей збір було оголошено 10 жовтня, після перших масованих російських ударів по обʼєктах інфраструктури. На ці гроші придбали 142 дрони з різними тактико-технічними характеристиками.