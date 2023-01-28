На Полтавщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою 3 людини загинули, 8 отримали поранення

28 січня близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади на Полтавщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz з вантажівкою MAN 3 людини загинули, 8 отримали поранення.

Про автопригоду повідомила обласна патрульна поліція.

“До уваги водіїв! Сьогодні на 179 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський в напрямку м. Київ трапилась ДТП з потерпілими. Деталі автопригоди встановлюють слідчі. Наразі проводяться роботи про прибиранню транспортних засобів із проїзної частини. Рух в напрямку Києва перекрито. Організовано реверсний рух. Патрульні забезпечують охорону місця ДТП”, - йдеться в повідомленні.

Водіїв закликали планувати маршрути поїздок з урахуванням цієї інформації.

У свою чергу, “Суспільне” із посиланням на представників ДСНС та поліції повідомило, що в аварії загинули три людини, зокрема водій. Серед восьми травмованих є двоє дітей.

Нині рятувальники на місці події дістають пасажирів із транспортного засобу.

Нагадаємо, на минулому тижні на Львівщині зіткнулись автобус та вантажівка, постраждали 36 людей, серед них - діти.