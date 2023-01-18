Кількість постраждалих у ДТП на Львівщині зросла до понад 30, - Козицький

Кількість постраждалих при зіткненні вантажівки МАN та автобуса “БАЗ” у Гамаліївці Львівської області зросла до понад 30.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він додав, що наразі двоє людей знаходяться у важкому стані.

“Точну цифру постраждалих наразі назвати не можу, оскільки 21 людину у медзаклади доправили каретами швидкої медичної допомоги, ще орієнтовно 10 осіб допомогли доправити люди, які проїжджали повз місце аварії”, - зазначив Козицький.

Він уточнив, що під час ДТП в автобусі перебували 38 пасажирів.

Рух на цій ділянці дороги через аварію ускладнений. На місці ДТП працюють поліцейські, котрі встановлюють обставини ДТП, також вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у с. Кінецьпіль Миколаївської області у річку впав автомобіль, внаслідок чого загинуло п'ять людей.