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Навчання українських військових на Patriot триватиме 10 тижнів, - Резніков

Зазвичай на це йде мінімум 10 місяців.

Навчання українських військових на Patriot триватиме 10 тижнів, - Резніков
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

Американці навчать українських військових воювати на ППО Patriot значно швидше, ніж це триває зазвичай. 

Про це повідомляє АрміяІнформ.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що мінімальна підготовка військовослужбовців до використання ППО Patriot зазвичай займає 10 місяців.

Втім, американські партнери взяли на себе зобов'язання навчити українськи бійців за 10 тижнів. 

“Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але саме головне духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти казати: “дякую”, - наголосив Резніков.

Нагадаємо, 16 січня для навчання у США прибули українські військовослужбовці

Раніше повідомлялось, що ППО Patriot Україні передадуть США, а також Німеччина.

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