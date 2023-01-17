У Львові попрощалися з трьома військовими, які загинули в боях за Україну.

Про це повідомляє кореспондент LB.

Об 11 годині у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся чин похорону Остапа Чигіна, Мирослава Овчиннікова та Юрія Чопика. По закінченню служби, на площі Ринок, пройшла міська церемонія прощання. Львів’яни та гості міста віддали останню шану Героям під звуки сурми.

Остап Чигін народився 17 березня 1996 року у Львові. Закінчив Державний університет безпеки життєдіяльності за спеціалізацією «Охорона праці». Після завершення навчання проходив військову службу у лавах Національної гвардії України. У мирний час працював представником інформаційного центру «Водафон Юкрейн» у Львові. Згодом обіймав посаду в Акціонерному товаристві «Універсал банк». Захоплювався футболом. З початком повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину у складі 24-ї ОМБр імені короля Данила. Загинув 6 січня 2023 року. У Остапа Чигіна залишилися батьки, сестра, брат, дві бабусі та дідусь.

Мирослав Овчинніков народився в місті Турка Львівської області 30 жовтня 1975 року. З 2000-го року проживав у селі Чорнобаївка Херсонської області. Закінчив Львівський технікум залізничного транспорту. У 1994-му році проходив військову службу у Чернігівській області. З 1996 року працював на 1-шій Львівській дистанції сигналізації та зв’язку, згодом – диспетчером на Херсонській дистанції сигналізації та зв’язку. У вільний час захоплювався футболом. З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини у лавах 24-ї ОМБр імені короля Данила. Загинув 7 січня 2023 року. У Мирослава Овчиннікова залишилися мама, дружина, донька, син, онук та сестра.

Юрій Чопик народився 4 жовтня 1984 року у Львові. Протягом 2003-2004 років проходив військову службу у Кам’янець-Подільському. Після завершення служби працював на колишньому Львівському автобусному заводі. У 2015 році виконував бойові завдання у зоні проведення АТО, був нагороджений нагрудним знаком «Учасник АТО». Повернувшись, працював у Міжрегіональній науково-виробничій асоціації підприємств «Авіокон проєкт», згодом заснував приватне підприємство. З початком повномасштабного вторгнення боровся проти окупантів спершу у лавах 80-ї ОДШБр, надалі – 81-ї ОАБр Збройних сил України. Загинув 31 грудня 2022 року. У Юрія Чопика залишилися батьки, дружина, донька, син, сестра, брати та бабуся.

Траурна процесія пройшла центром міста до Личаківського цвинтаря, уздовж маршруту були вивішені прапори з жалобною стрічкою. Героїв поховали на полі почесних поховань.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський