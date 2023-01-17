На Закарпатті авто співробітника СБУ потрапило у ДТП, є жертви

Автомобіль військовослужбовця Управління СБУ в Закарпатській області 17 січня потрапив у ДТП.

Як повідомили в пресслужбі установи, за кермом перебував співробітник СБУ. В результаті пригоди одна жінка загинула, а іншого потерпілого у важкому стані доправили до лікарні.

"Трагедія сталася зранку, коли співробітник Служби прямував на роботу. Встановлено, що він перебував у тверезому стані. Наразі представники Національної поліції та ДБР вивчають усі обставини події. Зі свого боку СБУ розпочала службове розслідування: співробітника буде відсторонено від виконання своїх обов’язків", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі заявили, що сприяють "об’єктивному розслідуванню цього випадку" і висловили співчуття рідним загиблої.

"Їм, як і іншому потерпілому, що перебуває в лікарні, буде надано всю необхідну допомогу", - пообіцяли в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині маршрутка врізалась у блокпост. А в Латвії автобус з українськими військовими потрапив у ДТП.