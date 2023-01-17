Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті авто співробітника СБУ потрапило у ДТП, є жертви

Одна жінка загинула, іншого потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. 

На Закарпатті авто співробітника СБУ потрапило у ДТП, є жертви
Фото: bigkyiv.com.ua

Автомобіль військовослужбовця Управління СБУ в Закарпатській області 17 січня потрапив у ДТП.

Як повідомили в пресслужбі установи, за кермом перебував співробітник СБУ. В результаті пригоди одна жінка загинула, а іншого потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. 

"Трагедія сталася зранку, коли співробітник Служби прямував на роботу. Встановлено, що він перебував у тверезому стані. Наразі представники Національної поліції та ДБР вивчають усі обставини події. Зі свого боку СБУ розпочала службове розслідування: співробітника буде відсторонено від виконання своїх обов’язків", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі заявили, що сприяють "об’єктивному розслідуванню цього випадку" і висловили співчуття рідним загиблої. 

"Їм, як і іншому потерпілому, що перебуває в лікарні, буде надано всю необхідну допомогу", - пообіцяли в СБУ.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині маршрутка врізалась у блокпост. А в Латвії автобус з українськими військовими потрапив у ДТП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також