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Відключення світла: Нацкомісія оштрафувала три обленерго

Нацкомісія також наклала стягнення в розмірі 1700 грн на керівників обленерго.

Відключення світла: Нацкомісія оштрафувала три обленерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Національна комісія з регулювання енергетики оштрафувала Чернівціобленерго, Волиньобленерго та Вінницяобленерго. 

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 17 січня, передає пресслужба комісії.

Причиною стало недотримання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електрики.

Перевірки охоплювали діяльність компаній упродовж листопада – грудня 2022 року. В ході них встановлено, що Чернівціобленерго, Волиньобленерго та Вінницяобленерго допустили порушення вимог Закону "Про ринок електричної енергії" та недотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині порушення графіків відключень електропостачання.

"Зокрема, вказані оператори розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти", - йдеться у повідомленні.

Відтак НКРЕКП вирішила оштрафувати ці обленерго на 85 тис. грн. та зобов’язала надалі дотримуватись графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання. Крім того, Нацкомісія наклала адміністративні стягнення в розмірі 1700 грн і на їх керівників.

Нагадаємо, що 17 січня у шести областях запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики. 

Столична влада нещодавно заявила, що Києву не вистачає приблизно третини необхідної електроенергії.

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