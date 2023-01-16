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Світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення, - Yasno

Наразі спостерігається значний дефіцит в генерації електроенергії.

Світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення, - Yasno
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 16 січня, на Київ було виділено 974 МВт електроенергії з необхідних 1600. 

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше”, - наголосив Коваленко.

Він зазначив, що наразі спостерігається значний дефіцит в генерації електроенергії - зокрема, через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу, і цей брак компенсувати неможливо.

Крім того, пошкоджені ТЕС, які зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання. Через це намагаються використовувати гідроелектростанції, які теж потребують часу на відновлення.

“І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення”, - підсумував Коваленко. 

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 14 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит генерації. Укренерго значно обмежило обсяги споживання по всій Україні і в Києві.

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