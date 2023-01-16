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​В ООН нарахували понад 7 000 загиблих цивільних в Україні за час нападу Росії

Поранення отримали 11 327 українців.

​В ООН нарахували понад 7 000 загиблих цивільних в Україні за час нападу Росії
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну було вбито понад 7 000 мирних жителів.

Про це повідомляє сайт ООН.

За інформацією управління верховного комісара ООН з прав людини, 11 327 українців отримали поранення. З початку 2023 року було зафіксовано 104 випадки загибелі та 284 випадки поранення.

"Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення було викликано застосуванням зброї вибухової дії з широкою зоною поразки, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаудари", – йдеться у заяві.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що кількість загиблих людей у Маріуполі обчислюється десятками тисяч.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що станом на 16 січня на Донеччині загинуло 1 307 мирних людей, поранення отримали 2 856 українців. 

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