​В ООН нарахували понад 7 000 загиблих цивільних в Україні за час нападу Росії

З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну було вбито понад 7 000 мирних жителів.
Про це повідомляє сайт ООН.
За інформацією управління верховного комісара ООН з прав людини, 11 327 українців отримали поранення. З початку 2023 року було зафіксовано 104 випадки загибелі та 284 випадки поранення.
"Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення було викликано застосуванням зброї вибухової дії з широкою зоною поразки, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаудари", – йдеться у заяві.
Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що кількість загиблих людей у Маріуполі обчислюється десятками тисяч.
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що станом на 16 січня на Донеччині загинуло 1 307 мирних людей, поранення отримали 2 856 українців.