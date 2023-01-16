Словаччина передала Україні ще одну гаубицю Zuzana 2

Вона здатна вести вогонь на дистанцію до 41 кілометра.

Словаччина передала українським збройним силам вже восьму гаубицю Zuzana 2.

Про це міністр оборони Словаччини Ярослав Надь написав у Twitter.

"Словаччина підтримує Україну, яка захищається від незаконної агресії. Вже 8-а гаубиця Zuzana2 зараз у безпеці в руках українських Збройних сил", - написав Надь.

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка здатна вести вогонь на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох. Разом з тим гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній цілі одночасно.

В червні минулого року Словаччина та Україна домовилися про постачання восьми артилерійських установок.

Нагадаємо, що Словаччина отримала від Німеччини перший танк Leopard 2A4 в обмін на раніше передані Україні радянські танки.