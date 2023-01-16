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Киян закликали не влаштовувати масових купань на Водохреща

Однак у столиці організують чергування рятувальників на традиційних локаціях для Водохреща.

Киян закликали не влаштовувати масових купань на Водохреща
Фото: kalynivka.city

Мешканцям Києва рекомендують не проводити масових зборів та заходів напередодні Водохреща, оскільки в Україні діє воєнний стан.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"Проведення будь-яких масових заходів та зборів, зокрема релігійних, може бути використане країною-агресором або радикальними угрупованнями з метою здійснення провокацій щодо віруючих та пересічних громадян для дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що у столиці організують чергування рятувальників на традиційних локаціях для Водохреща, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.

"Втім, городян наполегливо закликають цього року відмовитися від купання у водоймах на Водохреща", - додають у КМДА.

Нагадаємо, що богослужіння з нагоди свята Богоявлення предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить у Свято-Успенському соборі 19 січня. Це буде друге богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

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