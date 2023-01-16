До Маріуполя з Донецького напрямку прибувають вантажівки з окупантами

У селі Білосорайська Коса обладнують казарми для російських військових.

З Донецького напрямку до захопленого Маріуполя почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, лише за сьогоднішній ранок було помічено понад десять одиниць техніки ворога.

"До Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою. Частина їх розміщується в с. Білосорайська Коса. Тільки за ранок сьогодні понад 10 вантажівок", – зазначив Андрющенко.

Він додав, що через прибуття російських військових у Маріуполі розпочали додаткове вербування кухарів та обслуговуючого персоналу до "пансіонатів", де насправді почали обладнати казарми.

Нагадаємо, станом на 10 січня у Маріуполі перебувало понад 30 тисяч росіян, як робітників, так і кадировців та мобілізованих. Поблизу міста готувалися оборонні лінії.