У Херсоні затримали зрадників, які "зливали" окупантам конспіративні бази ЗСУ

Один із них передав ФСБ адресу рідного брата, якого потім росіяни захопили в полон.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще двох агентів ФСБ Росії у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Під час захоплення міста він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"У ніч з 26 на 27 червня минулого року чоловік «злив» двом представникам ФСБ з позивними «Марс» і «Зеленый» адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні. Також зловмисник «розкрив» ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста", - йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію окупанти використовували для захоплення в полон декількох українських військовослужбовців з їхніми родинами.

Іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника. У червні минулого року український військовий потрапив у полон до рашистів. Там він всіляко намагався довести свою лояльність російським окупантам.

Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники захопили в полон. Також надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу.

Згодом контрактника повернули українській стороні.

"Після звільнення Херсона обидва зрадники намагались «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Втім контррозвідники СБУ викрили їх злочинну діяльність і затримали у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Херсонській області російські загарбники заволоділи базою даних боржників українських банків.