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Росіяни обстріляли Куп’янськ, пошкоджено багатоповерхівку

Попередньою, поранення дістали 41-річний чоловік та 65 -річна жінка.

Росіяни обстріляли Куп’янськ, пошкоджено багатоповерхівку
Куп’янськ
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині. В результаті пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Куп‘янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65 -річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці", - написав він.

Зазначається, що протягом минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Наразі в області тривають роботи з розмінування. Так, за минулу добу знешкоджено 132 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, в суботу внаслідок обстрілів росіян була знеструмлена вся Харківська область.

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