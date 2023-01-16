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Останніх ракетних ударів ворог завдавав із російської території, а не з Білорусі, – Ігнат

ЗСУ пильно стежитимуть за спільними російсько-білоруськими навчаннями. 

Останніх ракетних ударів ворог завдавав із російської території, а не з Білорусі, – Ігнат
Фото: Міноборони Білорусі

Українські Повітряні сили готові до російсько-білоруських навчань, що сьогодні стартували в Білорусі. Російські літаки – це повітряні цілі, і саме так їх українські захисники і сприймають.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Запланували вони собі якісь там навчання – так треба на це реагувати, робити якісь висновки. Якась мета у них під цими навчаннями є, можливо, перегруповання військ",  – зазначив він.

Ігнат додав, що ворог може планувати як перекидання додаткових сил на білоруську територію, так і їх вивід на східний напрямок. 

ЗСУ спостерігатимуть за цими навчаннями. Всі білоруські аеродроми, які використовують росіяни, під пильним наглядом. 

Речник Повітряних сил нагадав, що саме під виглядом "навчань" Росія стягнула сотні тисяч окупантів до кордонів, які потім вчинили повномасштабний наступ. Водночас зараз говорити про нове величезне угруповання ворога не можна.

"Про ракетні удари – ми бачимо, що з початку військової агресії Росії територія Білорусі, аеродроми білоруські активно використовувалася для завдання ракетних ударів оперативно-тактичними комплексами "Іскандер", також авіація саме звідти працювала, зокрема по обʼєктах довкола столиці. Чи буде використовуватися зараз – зараз такого не спостерігається, щоби використовувалась Білорусь саме для завдання ударів. Поки що всі ці ракетні удари були саме з території Росії", – заявив він. 

Сценарій висадки ворожого десанту біля Києва Ігнат зараз назвав взагалі нереалістичним. 

Нагадаємо, під час атаки 14 січня ворог бив по Києву ракетами С300. Для Києва це було першою такою атакою.  

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