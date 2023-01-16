Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Повідомлення про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 були помилковими, - Ігнат
Повідомлення про нібито збиті раніше російські ракети Х-22 були помилковими, - Ігнат
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 35 осіб (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 35 осіб (оновлено)
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
ГоловнаКультура

​Крадіжка росіянами предметів мистецтва в Україні - це найбільше пограбування з часів Другої світової, - The New York Times

Окупанти хочуть позбавити нашу країну культурної спадщини.

​Крадіжка росіянами предметів мистецтва в Україні - це найбільше пограбування з часів Другої світової, - The New York Times
Фото: Юрій Соболевський

Російські війська вкрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, у тому числі ті артефакти, вік яких сягає кількох тисяч років.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на матеріал The New York Times.

За словами міжнародних експертів, це найбільша крадіжка предметів мистецтва з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу.

Крім того, пишуть автори статті, окупанти мають на меті позбавити Україну її культурної спадщини.

У Херсоні росіяни вкрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів. Українські офіційні особи зазначають, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв - у тому числі кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі.

Оскільки українські слідчі все ще рахують втрати, кількість викрадених речей, ймовірно, зростатиме.

Експерти наголошують, що пограбування навряд чи є випадковою неналежною поведінкою кількох військовослужбовців, або навіть бажанням отримати швидкий прибуток на чорному ринку.

"Це не те, що один солдат кладе срібну чашу у свій рюкзак... Це набагато, набагато більший масштаб", - зазначив Джеймс Реткліфф, головний радник The Art Loss Register - лондонської організації, яка займається пошуком викраденого мистецтва. 

Наразі група українських юристів і мистецтвознавців збирає докази для майбутнього переслідування культурних злочинів, складають списки зниклих предметів, прочісують музейні записи та намагаються ідентифікувати потенційних свідків і місцевих колабораціоністів, які могли допомогти росіянам.

Українці також співпрацюють із міжнародними мистецькими організаціями, такими як The Art Loss Register, щоб відстежити пограбоване.

Нагадаємо, російські окупанти знищили в Україні 22 музеї та галареї і 9 театрів та філармоній.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також