​Крадіжка росіянами предметів мистецтва в Україні - це найбільше пограбування з часів Другої світової, - The New York Times

Російські війська вкрали в Україні десятки тисяч предметів мистецтва, у тому числі ті артефакти, вік яких сягає кількох тисяч років.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на матеріал The New York Times.

За словами міжнародних експертів, це найбільша крадіжка предметів мистецтва з часів Другої світової війни, коли нацисти пограбували Європу.

Крім того, пишуть автори статті, окупанти мають на меті позбавити Україну її культурної спадщини.

У Херсоні росіяни вкрали понад 15 тисяч предметів образотворчого мистецтва та унікальних артефактів. Українські офіційні особи зазначають, що російські війська пограбували або пошкодили понад 30 музеїв - у тому числі кілька в Херсоні, в Маріуполі та Мелітополі.

Оскільки українські слідчі все ще рахують втрати, кількість викрадених речей, ймовірно, зростатиме.

Експерти наголошують, що пограбування навряд чи є випадковою неналежною поведінкою кількох військовослужбовців, або навіть бажанням отримати швидкий прибуток на чорному ринку.

"Це не те, що один солдат кладе срібну чашу у свій рюкзак... Це набагато, набагато більший масштаб", - зазначив Джеймс Реткліфф, головний радник The Art Loss Register - лондонської організації, яка займається пошуком викраденого мистецтва.

Наразі група українських юристів і мистецтвознавців збирає докази для майбутнього переслідування культурних злочинів, складають списки зниклих предметів, прочісують музейні записи та намагаються ідентифікувати потенційних свідків і місцевих колабораціоністів, які могли допомогти росіянам.

Українці також співпрацюють із міжнародними мистецькими організаціями, такими як The Art Loss Register, щоб відстежити пограбоване.

Нагадаємо, російські окупанти знищили в Україні 22 музеї та галареї і 9 театрів та філармоній.