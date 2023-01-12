Засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко отримав відзнаку від головнокомандучача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це Кириченко повідомив у фейсбуці.

Залужний вручив йому відзнаку "Сталевий Хрест". Як зазначає Кириченко, відзнаку надано видавництву "Наш Формат" та ГО "Реформація" - за створення сайтів для військових медиків та видання книжок.

"Але ця нагорода не моя, а Нашого Формату та Реформації, що видавали книжки та створювали сайти для військових медиків. Я що, я взводом керував, і зробив лише три постріли за всю кар‘єру в ЗСУ", - додав Кириченко.