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У боях за Бахмут загинув Олександр Кузенков, автор книги “Останні посмішки Іловайська”

Олександр загинув 20 грудня.

У боях за Бахмут загинув Олександр Кузенков, автор книги “Останні посмішки Іловайська”
Фото: Університет ім. Бориса Грінченка у Facebook

У бою під Бахмутом в Донецькій області загинув автор книги “Останні посмішки Іловайська” Олександр Кузенков з позивним “Хорт”.

Про це йдеться у Facebook-повідомленні Університета ім. Бориса Грінченка, студентом якого був Олександр.

“Наш захисник міг стати відомим журналістом, письменником, поетом. Однак у важкі часи для країни він взяв до рук зброю та пішов захищати Україну від російських загарбників”, – йдеться у повідомленні.

“Олександр Кузенков залишиться в нашій пам’яті як людина щира та відкрита, творча, чуйна, з незламним характером, силою волі, мужністю, невичерпною енергією та активною громадянською позицією”.

Творчий псевдонім Олександра Кузенкова – Позивний “Хорт”. У видавництві “Орієнтир” у 2017 році вийшли друком його спогади “Останні посмішки Іловайська”.

Нагадаємо, на Донбасі загинув оператор монтажу Віктор Онисько.

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