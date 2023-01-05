Після звільнення островів біля Херсона у ворога менше можливостей для обстрілів, – ОВА

Завдяки звільненню островів біля Херсона зменшилась кількість ворожих обстрілів цивільної інфраструктури і мирних українців.

Про це заявив у Медіацентрі Україна заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він нагадав, що два дні тому ЗСУ звільнили Великий Потьомкінський острів на Херсонщині.

“Якщо ми говоримо про Великий Потьомкінський острів, від нього до Херсона близько 5 кілометрів... Зрозуміло, що з нього ворог може зручно використовувати для себе мінометні позиції. Тому наш контроль над цією територією — це зменшення кількості обстрілів нашої цивільної інфраструктури, наших людей”, – зазначив він.

При цьому Соболевський додав, що звільнення островів – наразі не є стратегічним напрямком проведення операції по деокупації.

“Все буде реалізовуватися в іншому напрямку, наскільки я бачу те, що відбувається у нас зараз на фронті”, – сказав він.

Нагадаємо, росіяни за минулу добу 41 раз обстріляли Херсонщину, поранено троє людей.