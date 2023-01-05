Від російського обстрілу Берислава загинула родина (оновлено)

Унаслідок російського обстрілу міста Берислав загинули троє людей. Снаряд влучив у їхній будинок.

Жертвами є чоловік, дружина і 12-річний син. Про це повідомили в Телеграм Офісу президента.

"Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина. В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю", – йдеться у повідомленні.

Оновлення. Офіс генерального прокурора уточнив, що також за сьогодні від обстрілів щонайменше вісім цивільних мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В одному з приміських населених пунктів під завалами будинку опинилася людина, на місці працюють рятувальники.

"Пошкоджено понад 20 житлових будинків, будівлі та майно пожежної частини, лінії електропередач та газопроводи. За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню та мінометів", – зазначили в повідомленні.

Тільки за сьогоднішній день російська армія вже декілька разів відкривала вогонь по деокупованій частині області. В Херсоні вранці обстрілом вбили 20-річного чоловіка, трохи згодом росіяни відкрили вогонь по пожежній частині.