Окупанти посилюють ППО навколо Маріуполя, - Андрющенко

При цьому триває тенденція перекидання російських військових з напряму Бердянськ - Мелітополь на північ Донецької області.

Окупанти посилюють ППО навколо Маріуполя.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Третій день поспіль спостерігається надходження засобів ППО в Маріуполь з боку Бердянськ/Мангуш. Системи С-300 та “Бук” рухаються через центр міста в бік виїзду на Донецьк. Напевно відомо про посилення системами ППО по трьох напрямах навколо Маріуполя - з боку Мангушу, з боку Нікольське/Волноваха, з боку Донецьк/Новоазовськ”, - написав Андрющенко.

Він зазначив, що триває тенденція перекидання російських військових з напряму Бердянськ - Мелітополь на північ Донецької області.

Нагадаємо, російські окупанти знищили Лівий берег захопленого Маріуполя. Райони і вулиці міста важко впізнати по фото.