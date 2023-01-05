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Окупанти посилюють ППО навколо Маріуполя, - Андрющенко

При цьому триває тенденція перекидання російських військових з напряму Бердянськ - Мелітополь на північ Донецької області.

Окупанти посилюють ППО навколо Маріуполя, - Андрющенко
Фото: Telegram-канал Петра Андрющенка

Окупанти посилюють ППО навколо Маріуполя. 

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Третій день поспіль спостерігається надходження засобів ППО в Маріуполь з боку Бердянськ/Мангуш. Системи С-300 та “Бук” рухаються через центр міста в бік виїзду на Донецьк. Напевно відомо про посилення системами ППО по трьох напрямах навколо Маріуполя - з боку Мангушу, з боку Нікольське/Волноваха, з боку Донецьк/Новоазовськ”, - написав Андрющенко.

Він зазначив, що триває тенденція перекидання російських військових з напряму Бердянськ - Мелітополь на північ Донецької області.

Нагадаємо, російські окупанти знищили Лівий берег захопленого Маріуполя. Райони і вулиці міста важко впізнати по фото. 

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