У Києві готуються до підтоплень під час дощу і снігу

Уже з цієї ночі температура опуститься до -1°С. Вночі ж проти суботи прогнозують до -11°С.

Протягом 5 січня у Києві очікуються дощі, гідрослужби "Київавтодору" розпочали чергування.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Також фахівці моніторять місця імовірних підтоплень. Ще за кілька днів до прогнозованих опадів працівники гідрослужб почали очищати решітки зливостоків й дощоприймальні колодязі.

У ніч проти п’ятниці синоптики прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг. Сніг очікують і вранці п’ятниці. Уже з цієї ночі температура опуститься до -1°С. Вночі ж проти суботи прогнозують до -11°С.

Морозною буде і неділя. Протягом дня очікують -6°С, вночі – до -10°С.

Аби не допустити ожеледицю, дорожня служба міста оброблятиме вулиці спеціальними засобами.

Нагадаємо, в грудні через мокрий сніг та сильні пориви вітру на Київщині застосовували аварійні відключення електроенергії.