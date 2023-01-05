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ПВК "Вагнер" рекрутує політв’язнів у Чечні, - ГУР

Вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими політичними справами.

ПВК "Вагнер" рекрутує політв’язнів у Чечні, - ГУР
Євген Пригожин (власник ПВК “Вагнер”) та Рамзан Кадиров
Фото: ГУР Міноборони України

Російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“Вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнер” відбувається у колонії-поселенні № 3 міста Аргун, а також у виправній колонії № 2 селища Чернокозово. З обох колоній вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами”, - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року з’явилась інформація, що на Донбасі, окрім «ПВК Вагнера», з’явилися інші російські приватні військові компанії. Зокрема, ПВК “Патріот”, яку пов’язують із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

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