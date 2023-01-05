У Харківській області залишається дуже висока мінна небезпека, – ОВА

Минулої доби російські окупанти з артилерії, танків та мінометів обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Під вогнем опинилися населені пункти: Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші.

Про це повідомив у Telegram голова Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав. Однак, в області залишається дуже високою мінна небезпека.

Як повідомлялося, вчора в районі в с. Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки.

Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Крім того, в районі міста Балаклія Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети.

"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними. На лінії зіткнення тривають запеклі бої", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, наразі найнебезпечнішою зі щільності замінування є територія Херсонщини. Загальна площа обстеженої території у деокупованих регіонах перевищує 16,3 тисяч гектарів.