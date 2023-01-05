Надання американських літаків було б важливим кроком до перемоги, але поки що українські пілоти в США не тренуються, – Ігнат

Українські пілоти поки що не проходять навчання в США, яке могло б свідчити про підготовку до надання Україні американських винищувачів.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Багато хто вже там думки і сподівання висловлював щодо того, що уже пілоти навчаються в США, що уже виділили на це кошти – $100 млн. Ну, поки що, на жаль, ні. Але якщо відбудеться така ж сама історія, як із Patriot... Вже все, що можна, крім танків, але я говорю про повітряні сили, це протоптана стежина по IRIS, по NASAMS і Patriot... Наступний крок – це багатоцільовий літак. Без цього буде дуже важко нам протистояти тим викликам, які сьогодні стоять", – зазначив він.

Ігнат зазначив, що надання літаків було б величезним кроком до перемоги і додав, що саме на це у своєму листі до Санти натякав міністр оборони Олексій Резніков, який завершив його моделькою літака F16 в українському пікселі.

Нагадаємо, в липні США виділили 100 млн доларів на навчання українських пілотів. Така сума була закладена в оборонний бюджет на 2023 рік.