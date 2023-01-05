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В Україні обліковано майже 5 млн вимушених переселенців

71% перемістився після 24 лютого.

В Україні обліковано майже 5 млн вимушених переселенців
Фото: EPA/UPG

Протягом 2022 року в Україні було обліковано 4,9 млн вимушених переселенців.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

З них 3,5 млн осіб або 71% перемістилися після 24 лютого 2022 року.

Понад 1,8 млн переселенців отримали допомогу на проживання. У державному бюджеті на це було передбачено понад 57 млрд гривень.

У застосунку Дія переселенці могли зареєструватися, змінити адресу реєстрації і здійснити зняття з обліку ВПО.

Нагадаємо, в Україні понад 785 тисяч внутрішньо переміщених осіб планують залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці.

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