Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук оприлюднив відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом.

Окупантів знищила одна з бойових груп Сил спеціальних операцій.

“Зіткнення ССО України з ворожими розвідниками під Бахмутом і їх подальше знищення однією з бойових груп Сил спеціальних операцій”, – прокоментував відео Братчук.

Нагадаємо, на східному напрямку бійці Повітряних Сил Збройних Сил України за день знищили російські штурмовик, вертоліт та БпЛА.