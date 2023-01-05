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Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом

Окупантів ліквідували.

Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Фото: Facebook-сторінка Братчука

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук оприлюднив відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом.

Окупантів знищила одна з бойових груп Сил спеціальних операцій.

“Зіткнення ССО України з ворожими розвідниками під Бахмутом і їх подальше знищення однією з бойових груп Сил спеціальних операцій”, – прокоментував відео Братчук.

Нагадаємо, на східному напрямку бійці Повітряних Сил Збройних Сил України за день знищили російські штурмовик, вертоліт та БпЛА

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