Українські захисники знищили військову комендатуру у Василівці, - Федоров

У тимчасово окупованій Василівці Запорізької області українські бійці завдали удару по скупченню окупантів у військовій комендатурі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупанти скаржаться, що сьогодні наші захисники на Запорізькому напрямку "просмажили" військову комендатуру у місті Василівка”, - написав Федоров.

Як він додав, за чутками кількість вбитих та поранених окупантів сягає кількох десятків.

Нагадаємо, у новорічну ніч у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці пролунав вибух. СтратКом ЗСУ повідомив, що внаслідок удару по місцю базування мобілізованих окупантів загинули 400 осіб, ще близько 300 були поранені. Росія спочатку визнала загибель 63 осіб, що все рівно було визнанням найбільшої одночасної втрати, а потім заявила, що померли 89 осіб.

Пізніше американський Інститут дослідження війни (ISW) зазначив, що удар по місцю розміщення російських військових у Макіївці спричинив критику на адресу командування в Росії.