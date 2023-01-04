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У Балаклії чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі

Чоловіка з травмами доставили до лікарні.

У Балаклії чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі
Фото: Пресслужба міськради Херсона

Сьогодні, 4 січня, мешканець Ізюмського району Харківської області підірвався на невідомому вибуховому предметі

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

21-річний чоловік пішов до лісу збирати сухостій, де й підірвався на невідомому вибуховому предметі.

 

Постраждалий отримав травми, з якими його доставили до місцевого медичного закладу.

Наразі слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, чоловік та 7-річний хлопчик підірвалися на вибуховому пристрої біля села Бугаївка в Чугуївському районі Харківщини. Також на Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої - чоловік помер на місці, а його дружина госпіталізована.

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