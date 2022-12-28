Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині чоловік і 7-річний хлопчик підірвалися на міні

Обидва були госпіталізовані.

На Харківщині чоловік і 7-річний хлопчик підірвалися на міні
Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Чоловік та 7-річний хлопчик підірвалися на вибуховому пристрої біля села Бугаївка в Чугуївському районі Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від мін та нерозірваних боєприпасів, залишених російськими окупантами. На жаль, страждають діти. У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу”, - повідомив Олег Синєгубов.

Він вчергове закликав бути обережними на деокупованих територіях: не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. У жодному разі не торкайтеся підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертайтеся до правоохоронців або рятувальників ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині під час розмінування територій загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також