На Харківщині чоловік і 7-річний хлопчик підірвалися на міні

Чоловік та 7-річний хлопчик підірвалися на вибуховому пристрої біля села Бугаївка в Чугуївському районі Харківщини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від мін та нерозірваних боєприпасів, залишених російськими окупантами. На жаль, страждають діти. У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу”, - повідомив Олег Синєгубов.

Він вчергове закликав бути обережними на деокупованих територіях: не відвідуйте ліси, лісосмуги, не виходьте на узбіччя доріг тощо. У жодному разі не торкайтеся підозрілих та незрозумілих предметів, а одразу звертайтеся до правоохоронців або рятувальників ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині під час розмінування територій загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.