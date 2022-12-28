У Білорусі “рейкові партизани” отримали більше 20 років тюрми

Троє білорусів, звинувачених у саботажі на залізниці в РБ, якою йшли склади з російською військовою технікою для участі у війні в Україні, отримали понад 20 років в'язниці. Суд відбувався у закритому режимі, пише Deutsche Welle.

Денис Дікун отримав 23 роки колонії посиленого режиму, Дмитро Равіч – 22 роки ув'язнення та Олег Молчанов – 21 рік. Також кожного оштрафували на 4800 білоруських рублів, а їхнє вилучене при обшуках майно конфісковано.

За версією слідства, Дикун, Равіч та Молчанов, троє мешканців Світогорська Гомельської області, 28 лютого підпалили релейну шафу на залізничному перегоні Жердь - Останковичі (Гомельська область). Через це на ділянці перестали працювати світлофори та стрілочні переведення, що могло призвести до зривів графіка руху поїздів із озброєнням та військовою технікою ЗС РФ для війни в Україні.

Усіх трьох затримали у Світлогорську 4 березня та висунули їм звинувачення за кількома статтями: ч. 3 ст. 361-1 КК ("Участь в екстремістському формуванні"), ч. 3 ст. 289 ("Акт тероризму, вчинений у складі організованої групи, що спричинив тяжкі наслідки, що створюють загрозу загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень"), ч. 2 та 4 ст. 309 ("Умисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створило загрозу аварії, аварії та загибелі людей") та ч. 1 ст. 356 ("Зрада державі").

Слідчий комітет РБ заявляв, що Дикуну, Равічу та Молчанову може загрожувати страта.

Винесений у результаті вирок виявився найсуворішим у справах про диверсії на залізниці в Білорусі. Досі максимальний термін для білоруських "рейкових партизанів" складав 16 років.

Процес над Дикуном, Равічем та Молчановим останні три місяці проходив у закритому режимі, тож позиція засуджених з приводу вироку невідома. Їхні рідні говорили, що пред'явлені звинувачення - "повний абсурд", для якого "немає жодних підстав". При цьому вони скаржилися, що "все закрите та засекречене" і ні адвокати, ні самі підсудні не можуть їм нічого розповідати.

На так званому "покаянному" відеозаписі, поширеному раніше держЗМІ Білорусі, Денис Дікун, який виглядав побитим, повідомив, що за вказівкою активістів ініціативи ByPol із ще двома спільниками підпалив обладнання на перегоні Жердь - Останковичі, а також що діяв у змові з родичем, який живе у Литві.

Нагадаємо, російська держдума ухвалила закон про довічне ув’язнення за “сприяння диверсійній діяльності”, зокрема для боротьби з підпіллям на окупованих територіях. Це зроблено, зокрема, для боротьби з підпіллям на окупованих територіях, заявили у Центрі нацспротиву.