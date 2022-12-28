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Збройні сили отримали нові ударні дрони Punisher

Безпілотники використовуються для ураження живої сили ворога.

Збройні сили отримали нові ударні дрони Punisher
Фото: СтратКом ЗСУ

Нові ударні дрони Punisher надійшли на озброєння української армії.

Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Дрон має здатність нести на підвісці та скидати боєприпас вагою до 2,5 кг, пролітаючи на відстань до 45 км в один бік. Він має в своєму розпорядженні 2 тис. уражаючих елементів і знищить все живе в радіусі 30 метрів”, – йдеться у повідомленні.

Також планується введення боєприпасу із шрапнеллю проти легкої та середньої броньованої техніки.

Фото: СтратКом ЗСУ

Punisher – легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс, розроблений компанією UA Dynamics. Він також може мати медично-рятувальне призначення та нести контейнер із медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим.

 

Нагадаємо, три стартапи з розробки безпілотників для ЗСУ отримали гранти.

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