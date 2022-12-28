На Луганщині окупанти примусово надають дітям громадянство РФ

Набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території, російським громадянином.

Окупанти почали примусовий процес отримання дітьми російського громадянства. У разі відмови батьки можуть втратити роботу і соціальні виплати.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

“У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду”, – йдеться у повідомленні.

Наразі набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати російський паспорт. У разі відмови від його отримання можна підпасти під скорочення на роботі або втратити соціальні виплати.

Нагадаємо, Росія заселяє своїми громадянами окуповані землі Донеччини й Луганщини.