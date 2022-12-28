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На Луганщині окупанти примусово надають дітям громадянство РФ

Набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території, російським громадянином.

На Луганщині окупанти примусово надають дітям громадянство РФ
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Окупанти почали примусовий процес отримання дітьми російського громадянства. У разі відмови батьки можуть втратити роботу і соціальні виплати.

Про це повідомляє у Telegram Луганська ОВА.

“У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду”, – йдеться у повідомленні.

Наразі набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати російський паспорт. У разі відмови від його отримання можна підпасти під скорочення на роботі або втратити соціальні виплати.

 

Нагадаємо, Росія заселяє своїми громадянами окуповані землі Донеччини й Луганщини. 

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