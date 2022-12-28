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Уночі росіяни обстріляли “Градами” три громади на Дніпропетровщині

Люди не постраждали.

Уночі росіяни обстріляли “Градами” три громади на Дніпропетровщині
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Цієї ночі Нікопольщина потерпала від ворожих ударів. Військові РФ вісім разів обстріляли район з “Градів” та важкої артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, військові РФ вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Люди неушкоджені.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач. Побили 20 сонячних панелей”, – поінформував очільник ОВА.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У інших районах ніч з однією тривогою та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. 

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