На території Донецької області відключили всі газові котельні, - Кириленко

Ремонті бригади вже працюють над відновленням роботи газогону.

У Харківській області сталось пошкодження магістрального газогону, котре стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу”, - написав Кириленко.

Він додав, що вже сформовані ремонтні бригади, котрі мають терміново виявити і обстежити аварійну ділянку та провести відновлювальні роботи.

Швидкість відновлення роботу газогону залежить від характеру пошкодження та його масштабу.

Нагадаємо, прифронтові населені пункти Донецької області, у тому числі Бахмут, зруйновані на 60%.