Головне за день. Вівторок, 27 грудня

Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що окупанти, попри значні втрати у живій силі, не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються поліпшити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 27 грудня – в новині.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував дані про звільнення Кремінної, але повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

"Була така інформація. що навіть місто Кремінна звільнене і наші війська туди зайшли. Всі, хто не спілкується з нашими військовими, одразу в ура-патріотичній формі розніс цю інформацію скрізь. Насправді там досить важкі бої і навіть 100-500 метрів, коли звільняють – це дається дуже важко. Всі, хто бувають на передовій і спілкуються з військовими, розуміють, яка ситуація, розуміли, що ця інформація щодо того, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною", – cказав він.

Водночас, за його словами, біля Сватового і Кремінної успіх на боці українських військових.

"Але в росіян там величезна кількість резервів, техніки. Був час замінувати все. Тому дуже важко дається кожен метр, але все одно наші війська просуваються потрохи вперед", – додав Гайдай.

Зазначимо, що російські війська окупували Кремінну на Луганщині у квітні.

Раніше російські окупанти вивезли свою "адміністрацію" з міста Сватове Луганської області.

Сьогодні вдень, 27 грудня, у Херсоні російські війська обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури.

“Російські загарбники атакували з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Вибиті вікна не лише у будівлі підприємства, але у будівлях, що розташовані поруч: на станції екстреної медичної допомоги, у дитячому садку, також зазнав руйнувань приватний будинок”, - повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, люди не постраждали.

А згодом з’явилася інформація про обстріл окупантами херсонського пологового будинку.

“Сьогодні у цьому пологовому народилося двоє немовлят. Один з малюків з'явився на світ за кілька хвилин до того, як стіни пологового були зруйновані російськими снарядами”, - написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко Ляшко.

Він додав, що росіяни точно знали, куди цілять, а українські лікарні і пологові будинки кожного дня стають мішенями для російських ракет та снарядів. Цього разу, на щастя, ані малюки, ані породіллі, ані працівники лікарні не постраждали.

В Україні продовжують повертати додому тіла героїв, які загинули в бою з російськими окупантами.

"Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

"Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Він також нагадав, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні надсилайте повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Конституційний Суд України (КСУ) визнав правомірним перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер церкву планують перейменувати на Російську православну церкву в Україні.

Подробиці - в новині.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що з лютого Європейській Союз надіслав в Україну понад 77 тисяч тонн допомоги.

“З лютого ЄС поставив в Україну понад 77 тисяч тонн необхідної допомоги. Вона включає життєво важливі поставки, таки як медикаменти, продовольство, обладнання для тимчасового притулку, а також протипожежні машини та мобільні госпіталі”, – написала президентка Єврокомісії у Twitter.

Голова Єврокомісії додала, що “солідарність Європи з Україною стає лише сильнішою”.

Нагадаємо, ЄС офіційно затвердив макрофінансову допомогу для України на наступний рік у розмірі 18 млрд євро.

В Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд грн. На території портів в Україні знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

Служба безпеки України повідомила, що в результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами Бюро економічної безпеки встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

"Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу", - зазначили в СБУ.

За оперативною інформацією, приховану сировину намагались нелегально переправити морськими суднами на територію РФ. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

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