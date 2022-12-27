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Україна повернула тіла 42 полеглих захисників

Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

Україна повернула тіла 42 полеглих захисників
Фото: Lb.ua

В Україні продовжують повертати додому тіла героїв, які загинули в бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

"Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Він також нагадав, що працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні надсилайте повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, коли зниклого безвісти військового можуть визнати померлим.

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