Командиру російського танка повідомлено про підозру у позбавленні волі жителя Київщини

Російський військовий з Бурятії напав і незаконно позбавив волі працівника приватного підприємства на Київщині.

Українські правоохоронці повідомили про підозру командиру російського танка у позбавленні волі жителя Київщини.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

“Командир танка ЗС РФ, родом з Бурятії, напав і незаконно позбавив волі працівника приватного підприємства. Підозрюваний погрожував чоловікові вбивством та пограбував його”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець РФ примусив показати йому безпечну дорогу до с. Копилів Макарівського району. Там, на його думку, мав перебувати підрозділ збройних сил РФ. Потерпілому вдалося втекти по дорозі до села.

Відомо, що танкіст брав участь в окупації території Макарівського району на Київщині. Зазнавши вогневого ураження Збройними Силами України, він переховувався у лісі та шукав безпечний вихід до російських військових формувань.

Досудове розслідування за процедурою in absentia проводить слідчий відділ Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликає українців не розмивати образ ворога, а документувати його для історії. Це потрібно для того, щоб назавжди закарбувалось в українській історичній пам’яті, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб українцям не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».