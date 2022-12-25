Данілов пояснив, чому не треба називати росіян "орками"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликає українців не розмивати образ ворога, а документувати його для історії.

Про це Данілов повідомляє у Facebook.

«Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака. Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: «рускій», «росіянин», «росія» - вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав», - заявив Данілов.

За його словами, це потрібно для того, щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб українцям не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».

«P.S. Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами. Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші ніж окупанти», - зазначив Данілов.

Нагадаємо, що Путін заявив, що в основі війни проти України лежить "політика геополітичних опонентів, спрямована на розтягування Росії, історичної Росії".