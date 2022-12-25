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Епіфаній запропонував відкрити Пункти незламності у храмах

Предстоятель ПЦУ та голова Київської ОВА обговорили ситуацію в області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів.

Епіфаній запропонував відкрити Пункти незламності у храмах

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба зустрівся з предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.

Про це він повідомив у Telegram.

"Напередодні різдвяних свят мав честь зустрітися із Предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм. Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є Пункти Незламності, що будуть створені на базі храмів", - написав Кулеба.

Він також подякував митрополиту Епіфанію за постійну підтримку та допомогу Київщині.

"Велика честь отримати від Митрополита орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня", - додав голова Київської ОВА.

Нагадаємо, в кінці листопада президент Володимир Зеленський оголосив про новий проект підтримки людей- "Пункти незламності". Такі пункти розташовані по всій країні. В них можна зігрітися та підзарядити гадети в умовах тривалого відключення електроенергії через атаки Росії на об'єкти інфраструктури.

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