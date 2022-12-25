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Окупанти втрачають у Бахмуті тисячі осіб, - Гайдай

"Кадирівці" та "вагнерівці" хочуть показати, що вони на щось спроможні. 

Окупанти втрачають у Бахмуті тисячі осіб, - Гайдай
Фото: dn.gov.ua

Російські війська продовжують намагатися захопити Бахмут. Але натомість їм нічого не вдається, ворог у боях втрачає тисячі своїх солдатів.

Про це повідомив у Телеграм керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Що стосується Бахмуту, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим. Плюс "кадирівці" та "вагнерівці" хочуть доказати та показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів", - розповів Гайдай.

Він наголосив, що плани ворога залишаються як і раніше незмінними. Росіяни хочуть окупувати повністю Донецьку та Луганську області.

Нагадаємо, що 23 грудня ЗСУ знищили під Бахмутом понад 90 окупантів. За добу на Бахмутському напрямку було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень.

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