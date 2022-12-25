Росіяни вбили за добу 16 мирних мешканців Херсонщини

Троє працівників ДСНС загинули під час розмінування у Бериславському районі.

16 людей загинули та 64 дістали поранення у результаті російських ударів по Херсону та області 24 грудня.

Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич написав у Telegram.

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - сказав Янушевич.

Голова ОВА уточнив, що окупанти 71 раз ударили по Херсонщині – били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Херсон загарбники атакували 41 раз – обстріляли середмістя, промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.