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Вороги обстріляли чотири прикордонні громади Сумщини

По Ворожбянській громаді стріляли з "Градів".

Вороги обстріляли чотири прикордонні громади Сумщини
Фото: ДПСУ

З території Російської Федерації ворог продовжує обстрілювати прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У суботу, 24 грудня, ворог завдав вогневе ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Ворожбянська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

У першій половині дня російські загарбники обстріляли територію Білопільської громади зі 120-міліметрових мінометів, зафіксовано понад п’ять вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Тьоткіно. Дві ворожі міни 120-міліметрового калібру прилетіли з району населеного пункту Улиця по прикордонню Середино-Будської громади.

Крім того, у другій половині дня з російського населеного пункту Попово-Лежачі ворог обстріляв територію Ворожбянської громади з РСЗВ «Град», пролунало 15 вибухів. Ще шість артилерійських снарядів, випущених противником зі сторони села Тьоткіно, розірвалися на території Новослобідської громади.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що 22 грудня територіальна оборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу.

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