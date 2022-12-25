Головне за ніч. Неділя, 25 грудня

Відбиті атаки противника на Харківщині та на Донбасі, втрати окупантів, зустріч глав УГКЦ і ПЦУ, чергова раптова смерть топменеджера в Росії.

Недільний, а для багатьох українців ще й різдвяний ранок почався з повітряної тривоги, оголошеної по всій Україні через зліт ворожого МІГа над територією Білорусі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.

Наша авіація минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще три важливі об’єкти окупантів.

Противник завдав п'ятьох ракетних та авіаційного удару. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, загинули мирні люди.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб поліпшити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні близько 102 050 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про надання чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня “Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту”.

Рішення передбачає, що Уряд має проконтролювати розроблення за результатами огляду Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до РНБО для схвалення й подальшого затвердження указом Президента України.

Після цього Міністерство внутрішніх справ України має проконтролювати напрацювання галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.

Також має бути переглянута Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року і удосконалений план заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав і Митрополит Київський і всієї України ПЦУ Блаженніший Епіфаній обговорили реформу церковного календаря.

“Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань”, – йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ.

Особливу увагу предстоятелі Церков зосередили на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз гостріше постає перед Різдвом та Великоднем.

Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання.

У Петербурзі "передчасно, трагічно" помер Олександр Бузаков – гендиректор компанії "Адміралтейські верфі", яка виготовляла підводні човни-носії для "Калібрів".

Про це повідомила пресслужба Об'єднаної суднобудівної корпорації.

За час керівництва Бузакова "Адміралтейські верфі" виробляли вдосконалені дизельні підводні човни, здатні нести і запускати ракети "Калібр".

За життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів, які виробляла його компанія, "завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії". При цьому ще у квітні 2022 року стало відомо, що Росія вперше використала для завдання ракетних ударів по Україні дизельні підводні човни.

Зазначимо, що в Росії це далеко не перша раптова смерть топменеджера, причетного до військово-промислового або ж нафтогазового комплексу.

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