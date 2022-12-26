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​Росіяни 25 грудня поранили двох мирних жителів Донеччини - в Авдіївці та Предтечиному

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

​Росіяни 25 грудня поранили двох мирних жителів Донеччини - в Авдіївці та Предтечиному

На Донеччині за минулу добу, 25 грудня, внаслідок російських обстрілів поранено двох місцевих жителів.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 25 грудня росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Предтечиному", - написав він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі ворог обстріляв Часовоярську та Мар'їнську громади, а також селища Яковлівка, Бахмутське, Роздолівка Соледарської громади. Тривають постійні обстріли Бахмута та Авдіївки.

Вчора вдень був ракетний удар по Краматорську, три ракети влучили у промислове підприємство, зруйновані цехи, постраждалих немає. 

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